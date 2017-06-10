На севере Красноярского края загорелся аэропорт

10.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В посёлке Байкит на севере Красноярского края загорелся аэропорт, никто не пострадал. Об этом сообщил официальный представитель МВД по краю Владимир Юрченко.

Он отметил, что загорелось одноэтажное кирпичное здание, аэропорт принимает только вертолёты, передаёт РИА Новости.

«Дымится кровля, угрозы для других зданий нет. Также нет угрозы для нарушения движения судов, погибших и пострадавших нет», — подчеркнул Юрченко.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают пожарные.

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