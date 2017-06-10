Певица с Украины выиграла премию «МУЗ-ТВ» в Москве

В Сети возмутились участием украинских артистов в музыкальной премии в Москве

Украинские пользователи социальных сетей возмущены тем, что целый ряд известных певцов и музыкантов с Украины приняли участие во вручении российской музыкальной премии «МУЗ-ТВ».

Среди оказавшихся на вручении премии украинских звезд оказались Светлана Лобода, Макс Барских, Вера Брежнева, Елка и Ани Лорак. При этом Ани Лорак по итогам конкурса победила в номинации «Лучший альбом» - за альбом «Разве Ты Любил».

Украинские интернет-пользователи заявляют, что считают неприемлемыми фотографии своих соотечественников с красной дорожки в Москве в период конфликта в Донбассе, пишет «1492news».

«Пока украинские бойцы гибнут на Донбассе от рук российской армии, эти мр*зи развлекаются в Москве!» – пишут пользователи Сети.

Украина по-прежнему обвиняет Россию в «военной агрессии». Москва же неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.

Между тем в пятницу украинские радикалы подрались с полицией, пытаясь сорвать концерт украинской певицы Ирины Билык в Одессе. До этого в Одессе из-за радикалов был отменен концерт российского рэпера Матвея Мельникова, выступающего под псевдонимом Мот. В конце мая Иван Дорн отменил концерт в этом украинском городе из-за угроз радикалов. А до этого радикалы сорвали концерт Светланы Лободы.

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