Российские студенты определили символ настоящего патриотизма

10.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Большинство российских студентов (79%) считают ветеранов Великой Отечественной войны символом настоящего патриотизма, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социологии студенчества.

Более трети опрошенных (34%) заявили, что для них примером настоящего патриота является президент России Владимир Путин, а для 27% это гражданские активисты и волонтеры, передает РИА «Новости»По оценке 43% студентов, патриотами является меньшинство российской молодежи. По мнению 35%, таких людей около половины.

64% студентов считают, что патриотизм заключается в стремлении изменить положение дел в стране ради ее достойного будущего, а 60% – в работе и действиях во благо страны.

67% опрошенных заявили, что считают себя патриотами, 14% не считают.

В опросе приняли участие 3682 студента вузов или учреждений среднего профессионального образования в 50 российских регионах.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян отказывают в праве называться патриотами людям, которые не чувствуют любви к Родине и уклоняются от службы в армии; к проявлениям непатриотичного поведения относят также работу в фирме, причисленной к иностранным агентам.

 

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