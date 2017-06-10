Топ-менеджер Роснано задержан в Москве

Управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрей Горьков задержан в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями, в результате чего корпорации был причинен ущерб на 738 млн рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СК уточняется, что Горьков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Он был задержан после того, как приобрел билет для вылета за границу.По версии следствия, Горьков в период с 2011 по 2013 годы вопреки интересам Роснано размещал под видом расчетно-кассового обслуживания деньги корпорации в ООО КБ «Смоленский банк». Суммы составляли от 460 до 740 млн рублей. Фактически так финансировалась деятельность банка.

В декабре 2014 года, говорится в сообщении СК, у указанного банка была отозвана лицензия, Роснано лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей. Отмечается, что непосредственно накануне отзыва лицензии из банка были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей.

Напомним также, летом 2015 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Роснано Леонида Меламеда, который подозревается в растрате 220 млн рублей.

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