﻿Содержатель наркопритона в Черногорске заплатит государству 60 000 рублей

А ещё мужчина должен будет провести 17 месяцев в колонии общего режима. Так решил городской суд.

Во время профилактического рейда в Черногорске оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России выявили наркопритон. пПолицейские установили, что мужчина 1982 года рождения, проживающий в квартире многоэтажного дома по улице Космонавтов, предоставлял свою жилплощадь для изготовления и потребления дезоморфина. С места происшествия изъяты приспособления и вещества, используемые для изготовления наркотика. Притон функционировал с 15 по 23 января.

За недельное содержание наркопритона мужчине придётся отсидеть в колонии общего режима год и пять месяцев, а ещё заплатить штраф — 60 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

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