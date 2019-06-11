Алибасов может лишиться способности питаться самостоятельно



Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», может лишиться способности питаться самостоятельно, полагают медики. Об этом рассказал пресс-секретарь артиста Вадим Горжанкин.

Алибасов вот уже несколько дней находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. После отравления о его состоянии поступает неутешительная информация.

Так, накануне сын музыкального продюсера рассказал об осложнениях при зарастании ожога кишечника у его отца. В понедельник медики сообщили о новой проблеме.

По словам Горжанкина, артист до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна, при этом врачи не говорят, с чем связана такая задержка.

«Все, что удалось узнать у одного из медиков — вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода», — цитирует его KP.Ru.

Как напоминает RT, несчастный случай произошел с артистом 4 июня. Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказывал сын музыканта, его отец принял химическую жидкость за напиток, пишет НСН.

У Алибасова, которому незамедлительно промыли желудок, диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, передает телеканал «360».

Семья создателя группы «На-На» решила подать в суд на производителя средства «Крот». Как сообщил пресс-секретарь музыканта Вадим Горжанкин, иск будет подавать супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина. Он уточнил, что ответчиком выступит ООО «АМС Медиа» (производитель жидкого средства «Крот. Чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка». — Прим. ФАН).

В интервью Федеральному агентству новостей основатель коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин выразил мнение, что иск супруги Албасова, лежащего в реанимации после употребления химической жидкости, к производителю данного вещества имеет перспективы и может быть выигран.

Роспотребнадзор принял решение проверить средство для очистки труб «Крот» после отравления известного продюсера.



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