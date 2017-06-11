Ко Дню России в Сети появился патриотический ролик о достижениях страны

К отмечаемому 12 июня Дню России в интернете появился патриотический ролик, посвященный великим открытиям и людям, прославившим страну на весь мир.

«Это Россия, в которой рождается много великих людей, которые дарят миру много великих идей, которые двигают вперед научный прогресс, который меняет всеобщий исторический процесс», – говорится в ролике, опубликованном сайтом «Жить.рф».На видео упоминаются изобретатель радио Александр Попов, первый в мире космонавт Юрий Гагарин, ученые Дмитрий Менделеев и Игорь Курчатов, режиссер Константин Станиславский, классик Антон Чехов, балерина Анна Павлова, царь Петр Первый и многие другие.

Создатель проекта Игорь Матвиенко заявил, что День России является днем единения людей. «Во время праздника особенно остро чувствуешь свою неразрывную связь со страной, друзьями, коллективами», – приводит его слова Ura.ru.

Добавим, что российское государственное информационное агентство ТАСС подготовило к отмечаемому 12 июня Дню России спецпроект, который позволит ознакомиться с историей символов государства – герба, флага и гимна, а также расскажет о принятии Основного закона страны.

12 июня, в Москве состоится масштабная программа празднования Дня России.

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