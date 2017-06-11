Медведи не пускают туристов в Замок Дракулы в Румынии

В окрестностях достопримечательности гуляет медведица с потомством, поэтому туристов в замок пока не пускают.

Румынские власти закрыли крепость 13 века, связанную с Владом Цепешем ("Графом Дракула"), пишет "Российская газета".Такое решение принято после того, как бурая медведица и несколько медвежат не раз появлялись на тропе, ведущей к замку, сообщает The Associated Press.

Добраться до достопримечательности, которая находится на вершине горы в центральной части Румынии, можно только пешком. "Замок закрыт в целях безопасности посетителей", - говорится на его веб-сайте. Местный префект Эмилиан Драгнея заявил, что представители министерства охраны окружающей среды намерены поймать медведицу и трёх медвежат и переместить их в другое место, сообщает "Российская газета". Власти говорят, что туристы сами виноваты в том, что замок на время оказался закрытым для них. Люди постоянно оставляют пищу по дороге в замок, что и привлекло внимание животных.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







