«Можете меня поздравлять». Регина Тодоренко перестала скрывать беременность

Пользователи уже неоднократно обсуждали, правда ли телеведущая беременна.

Телеведущая Регина Тодоренко написала на своей странице в "Инстаграме", что "почти девять месяцев вынашивает чудо". А вскоре она появилась на премии Муз-ТВ с заметно округлившимся животиком.

— Вот уже почти девять месяцев я вынашиваю это чудо, которое совсем скоро появится на свет. Мне сложно описать эти чувства и эмоции, когда ты осознаешь, как много теперь от тебя зависит. Конечно, мне немного страшно, ведь это большая ответственность. Но я очень долго готовилась к этому. Осталось совсем немного, — написала она.

Через несколько часов она разместила ещё одно фото, отметив, что "так долго мечтала и наконец дождалась". Пользователи соцсетей, правда, обратили внимание не на её шикарное платье, а на округлившийся животик.

— Она же в предыдущем посте написала, что ждёт чудо, и отменила все комменты. Реально, это факт — она беременна! — пишет пользователь ayana_apsamatova.

— Она беременна, — вторит ей k_olichka21.

Как сообщает Super, она наблюдается в известном госпитале Лапино. Ведущая сообщила, что её можно поздравлять.

Я так долго об этом мечтала!!! И теперь дождалась 😊 #29июня #пятница Стиль - @irushairusha Mua&hair - @yanabuzychkina Платье - @misensceneofficial Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 8 Июн 2018 в 9:41 PDT

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