МВД: «Кратовский стрелок» ликвидирован

Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово Игорь Зенков ликвидирован в ходе спецоперации, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, преступник оказал сопротивление при попытке его задержать и был ликвидирован совместными усилиями Росгвардии и МВД. По данным полиции, в операции принимали участие не менее 200 правоохранителей, передает РИА «Новости».«Злоумышленника удалось обнаружить в ходе совместных слаженных действий сотрудников МВД России и Росгвардии. При задержании он оказал активное сопротивление и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов», — сказала Волк.

Как заявил глава МВД Владимир Колокольцев, операция была осложнена темным временем суток и плотной застройкой поселка.

Напомним, в субботу в подмосковном Кратове мужчина открыл огонь по людям и застрелил четырех человек. Дом стрелка окружили бойцы Росгвардии, мужчина начал отстреливаться от них и бросать гранаты, ранив одного из бойцов. Затем мужчина поджег свой дом и попытался скрыться в лесном массиве, началась спецоперация.

Позднее была названа личность стрелявшего – им оказался 49-летний Игорь Зенков. По сведениям источников, ранее он был сотрудником МЧС, но покинул службу из-за психического заболевания.

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