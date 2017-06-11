Популярное в Абакане нарушение правил среди автолюбителей привело к ДТП

Нежелание ожидать своей очереди на светофоре закончилось аварией на оживлённом перекрёстке в столице Хакасии.

Речь идёт о пересечении улиц Крылова и Дружбы народов. Автолюбители, двигающиеся со стороны Торгового центра и поворачивающие налево по сигналу дополнительной секции светофора, часто вынуждены стоять, ожидая свою очередь по несколько минут. Некоторым водителям такая трата времени кажется неоправданной, поэтому они решаются на нарушение правил и поворачивают налево с полос, с которых этот манёвр запрещён. Очередной такой поворот закончился ДТП. Авария несерьёзная, но для водителя, который ехал по правилам, наверняка, неприятная.

Пользователи в соцсети разделились на два лагеря. некоторые говорят о том, что нарушить правило в данном случае не так страшно, но нужно делать это с умом. Другие автолюбители настаивают, что ездить по установленным нормам должны все, без исключений.

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