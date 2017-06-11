Приморский силач отбуксировал грузовик с бульдозером в кузове

Общий вес техники, которую смог сдвинуть чемпион Дальнего Востока по тяжёлой атлетике, — 40 тонн.

Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике Иван Савкин решил устроить акцию, посвящённую Дню России. Приморский силач смог отбуксировать грузовик, в кузове которого находился бульдозер. Общий вес техники составил 40 тонн, а протащил мужчина её на 7 метров.

"На 8 тонн больше ранее установленного рекорда. Своё достижение я посвятил предстоящему Дню России, одному из главных праздников нашей страны", — сказал спортсмен "Интерфаксу".

За акцией наблюдали местные жители, журналисты, представители общественности. Ранее приморский пауэрлифтер уже сдвигал с места многотонные аэробус и истребитель Су-27, самолет Ан-2, а также паром, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс "Оса", танки Т-34 и Т-54Б, портовый кран, сообщает "Интерфакс".

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