Ураган лишил жителей Хакасии урожая

Пару часов назад в Хакасии разыгрался настоящий ураган. Сильный ветер, гроза, град и ливни доставили жителям республики массу неприятностей.

В Абакане сначала прошла пылевая буря, сменившаяся ливнем и грозами. Ураганный ветер поломал ветки деревьев, снес слабо закрепленные конструкции и погнул дорожные знаки.

Владельцы дачных участков в массивах "Подсинее" и "Орбита" делятся в Интернете фотографиями и видео побитого градом урожая.

В районе Братского моста, по сообщениям водителей, был небольшой оползень и из-за сильного дождя скопилось некоторое количество воды.

Напомним, накануне ГУ МЧС по Хакасии распространило штормовое предупреждение. В сообщении говорилось, что в ночь с 11 на 12 июня ожидаются грозы, ливневые дожди и ветер. Спасатели просят жителей республики соблюдать осторожность.

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