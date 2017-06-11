Ураган лишил жителей Хакасии урожая

11.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Пару часов назад в Хакасии разыгрался настоящий ураган. Сильный ветер, гроза, град и ливни доставили жителям республики массу неприятностей.

В Абакане сначала прошла пылевая буря, сменившаяся ливнем и грозами. Ураганный ветер поломал ветки деревьев, снес слабо закрепленные конструкции и погнул дорожные знаки. 

Владельцы дачных участков в массивах "Подсинее" и "Орбита" делятся в Интернете фотографиями и видео побитого градом урожая. 

В районе Братского моста, по сообщениям водителей, был небольшой оползень и из-за сильного дождя скопилось некоторое количество воды. 

Напомним, накануне ГУ МЧС по Хакасии распространило штормовое предупреждение. В сообщении говорилось, что в ночь с 11 на 12 июня ожидаются грозы, ливневые дожди и ветер. Спасатели просят жителей республики соблюдать осторожность. 

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