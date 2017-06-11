Уроженец Хакасии, находящийся в федеральном розыске, попался на краже в Краснодаре

Молодой человек работал на автомойке и угнал иномарку клиента. Успел добраться до Ростовской области, но пришлось вернуться в Краснодар.

Житель Краснодара решил помыть свою Тойоту и оставил машину на автомойке в переулке Ленинском посёлка Калинино. Когда владелец вернулся за чистой иномаркой, он не обнаружил ни легковушки, ни работника сервиса, который принимал авто. Хозяин Тойоты сразу же обратился в полицию. На автомобиль составили ориентировку.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД по Краснодару, через несколько дней полицейские обнаружили иномарку в Ростовской области. За рулём угнанного автомобиля находился 24-летний уроженец Хакасии. Молодого человека вернули в Краснодар. Позже выяснилось, что злоумышленник находится в федеральном розыске. Его подозревают в краже автомобилей в родной Хакасии.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проверяют подозреваемого на причастность к совершению угона ВАЗ-21063 в посёлке Индустриальном. Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

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