В Абакане школьники завладели спецмашинами и включили сирены

В столице Хакасии в преддверии Дня России состоялось торжественное мероприятие, на котором детям и разрешили включать сирену и примерять обмундирование сотрудников госавтоинспекции и МЧС.

Мероприятие прошло у здания республиканской ГИБДД. К гранитному монументу памятника сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении, министр внутренних дел Хакасии Илья Ольховский и главный госавтоинспектор региона Игорь Юртаев торжественно возложили живые цветы. На мероприятие были приглашены дети, посещающие пришкольные лагеря.

Для мальчишек и девчонок устроили смотр боевой техники. Ребята произносили лозунги, призывающие соблюдать правила, в громкоговоритель, включали сирену, примеряли обмундирование сотрудников госавтоинспекции, МЧС, ВАИ.

Также взрослые и юные участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвящённые памяти Юрия Кондратьева и Романа Саитгореева – сотрудников ГИБДД, погибших во время несения службы.

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