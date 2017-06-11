В Чите владельцы иномарок устроили автомойку из порыва трубы

На одной из улиц произошёл мощный порыв на трубе местной котельной. Автолюбители не растерялись и выстроились в очередь на бесплатную автомойку.

В соцсетях появилось видео бесплатной автомойки, которую организовали автолюбители Читы. Мощный фонтан высотой до шести метров забил сегодня на улице Назара Широких, сообщает "life". Прорвало трубу местной котельной. Пока владельцы трубопровода решали, как устранить коммунальную аварию, местные водители действовали: воспользовались таким шансом помыть машину. Мощный поток воды за считанные секунды превращал грязные иномарки в чистые.

Желающих бесплатно помыть машину на необычной автомойке оказалось так много, что у фонтана выстроилась очередь.

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