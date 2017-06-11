В России определили самые добрые города

ТОП-10 составила общественная палата по промежуточным результатам акции "Марафон добрых дел". Хакасских городов в списке пока нет.

Санкт-Петербург, Химки и Кронштадт лидируют в списке самых добрых городов России по промежуточным результатам акции общественной палаты "Марафон добрых дел", сообщила РИА Новости инициатор акции Елена Сутормина. Далее расположились Казань, Ульяновск, Чебоксары, Уссурийск, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Хакасских городов в ТОП-10 пока нет. Рейтинг составлялся на основе числа добрых дел, совершенных жителями российских городов.

У республики ещё есть шанс попасть в ТОП, акция продлится до 4 ноября. Нужно организовывать различные экологические мероприятия и как можно больше.

"За три месяца проведения акции в ней приняли участие более 100 тысяч человек из 1 600 населённых пунктов. Отрадно, что во время проектов люди смогли организовать действительно очень масштабные мероприятия в своих городах. <…> Мы довольны промежуточными результатами, и можно с уверенностью сказать, что наш проект показал: Год экологии — это в первую очередь инициативные граждане", — цитирует слова Елены Суторминой РИА Новости.

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