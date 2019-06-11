Выяснено, у кого из звезд больше всего лайков в Instagram



Самым популярным пользователем Instagram по количеству лайков от реальных подписчиков стала американская актриса и певица Селена Гомес, об этом сообщено в исследовании платформы Hype Auditor.

Как сообщает издание The Sun, аналитики Hype Auditor определили степень вовлеченности реальных пользователей Instagram. Аналитики отметили, что Гомес не является лидером по количеству подписчиков, при этом под ее фотографиями больше всего лайков – в среднем 4,6 млн.

Кроме того, в Hype Auditor отметили, что 58% подписчиков Гомес – женщины, а 14% — жители Индии. Второе место заняла Кайли Дженнер. Каждая ее запись в Instagram набирает около 3,6 млн лайков.

Замыкает тройку лидеров по лайкам нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На футболиста подписаны 170 млн человек, при этом каждая запись получает около 2,8 млн лайков. Кроме того, в числе лидеров оказались игрок «Барселоны» Лионель Месси и певица Бейонсе.

Ранее подписчики телеведущей Юлии Высоцкой в Instagram испугались из-за изменившегося внешнего вида звезды. По их мнению, особенно сильно изменения видны на последних селфи, которые артистка опубликовала в своем аккаунте. Фанаты признались, что им пришлось потратить много времени, чтобы узнать Юлию. Подписчики посетовали, что до неузнаваемости артистку изменили «уколы красоты». Другие же решили, что все дело в неудачном ракурсе или излишнем фотошопе.



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