Житель Бийска скрыто снимал посетительниц примерочной в магазине

11.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мужчина сам изготовил скрытую камеру из видеорегистратора. Любителя понаблюдать осудили.

В Алтайском крае осудили 30-летнего жителя Бийска. Он признан виновным в незаконном производстве специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Установлено, что в сентябре 2016 года бийчанин из видеорегистратора сделал скрытую камеру.

С этим устройством мужчина отправился в один из магазинов и установил камеру в помещении кабинки для переодевания. Изделие "изобретатель" поместил под тканевый чехол сидения табурета, сделав отверстие для объектива видеокамеры. Суд признал жителя Бийска виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 000  рублей в доход государства.

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