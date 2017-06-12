Автобус упал с высоты 30 метров в Забайкалье

Стали известны подробности аварии в Забайкалье, в которой погибли 11 и пострадали 40 человек, сообщают СМИ.

Как сообщает администрация Петровск-Забайкальского района, автобус упал с насыпи высотой около 30 метров, передают «Вести.ru». ДТП произошло на очень сложном участке трассы – дорога здесь поворачивает почти на 180 градусов.

Указывается, что в том месте, где произошло ДТП, проводились ремонтные работы – бордюрное ограждение убрали, но предупреждающих знаков не поставили.

Следователи сообщили о девяти женщинах среди 11 погибших, передает РИА «Новости».

Среди пострадавших - трое несовершеннолетних.

Состояние 34 пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Напомним, в автобусе находились паломники, которые возвращались после посещения обители преподобного Варлаама, пустынника Чикойского в селе Урлук. Автобус направлялся в Читу.







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