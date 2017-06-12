День России в Хакасии отметили концертом и шествием «Дружба народов».

За происходящим в прицел фотоаппарата следили корреспонденты нашей редакции.

К 11 часам у центрального входа в парк «Орленок», что в Абакане, стали собираться люди. К половине двенадцатого граждане проходящие мимо центрального входа сворачивали головы глядя на обилие ярких национальных костюмов. Это участники всероссийского шествия «Дружба народов» нарядились в яркие национальные одежды, чтобы пройти по центральной улице столицы Хакасии в День России.

«Россия родина разных народов», «Единство нации — величие России», эти и другие лозунги реяли на ветру у участников праздничного шествия. Ну а впереди яркой колонны волонтеры несли пятидесятиметровый флаг России. На ярком летнем солнце полотнище красиво переливалось, добавлял красок и легкий ветерок колыхавший российский триколор в руках молодых людей.

Участников шествия ждали на Первомайской площади. В начале первого они выстроились перед сценой сооруженного у здания правительства Хакасии и всем своим видом показывали зрителям единение разных культуры и национальностей живущих на Хакасской земле.

- Радостно видеть, что этот день объединил стольких людей. Сегодня мы видим, что мы разные. Но все вместе мы сильная, великая и неделимая Россия, - обратился ко всем со сцены глава Хакасии Виктор Зимин. Он же вручил представителям местного байк-клуба ключи от мотоцикла «Днепр».

- Это подарок и от меня и от Министра обороны Сергея Шойгу и от нашего Верховного Главнокомандующего. Вы заслужили эту машину, ребята, - сказал Зимин, передавая связку ключей Андрею Рыбину вице-президенту байк-клуба «Ангелы ночи».

Низко рыча и выбрасывая клубы сизого дыма мотоцикл медленно проехался по пощади и занял место среди других железных коней. От прочих байкерских колесниц он отличался военной окраской и почти полным отсутствием хрома.

- Как-никак с армейских складов машина, - прокомментировал внешний вид подарка один из байкеров. А тем временем на площади уже вовсю шел праздничный концерт.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







