Депутат госдумы Надежда Максимова поздравляет жителей Хакасии с Днём России

12.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Дорогие жители Республики Хакасия! Примите сердечные поздравления с государственным праздником - Днем России!

12 июня 1990 года входит в ряд важнейших исторических событий, как точка отсчета современной российской государственности, основанной на принципах независимости, свободы и незыблемости демократических ценностей.

Благодаря сплоченности граждан нашей многонациональной страны, личной ответственности каждого за настоящее и будущее родного Отечества, Россия твердо идет по пути укрепления экономического и оборонного могущества, влияния и авторитета в мировом сообществе.

Этот праздник объединяет всех, кто гордится многовековой историей, духовным и культурным наследием Отечества, приумножает его славу и могущество.

Все мы любим нашу Родину и желаем ей благополучия и процветания. И только  вместе сможем обеспечить нашей стране достойное будущее.

В этот праздничный день от всей души желаю жителям Республики крепкого здоровья и счастья, мира и спокойствия в каждом доме, успехов и удач в реализации намеченных планов и плодотворной работы на благо Республики Хакасия и Великой России.

 

Депутат ГД РФ от Республики Хакасия

Заместитель председателя Комитета

ГД РФ по бюджету и налогам                                                                              Н.С. Максимова

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