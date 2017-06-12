Глава Хакасии и председатель Верховного Совета республики поздравляют жителей с Днём России

Для каждого гражданина Российской Федерации 12 июня - самый главный государственный праздник! Правительство и Верховный Совет Республики Хакасия горячо поздравляют всех жителей и гостей нашей республики с этим дорогим сердцу каждого россиянина днём.

Сегодня в Хакасии проживают более 100 разных национальностей. Всех нас объединяет гордость за родное Отечество, желание быть сильными и благополучными. Мы все несем общую ответственность за судьбу России.

Благодаря вашему самоотверженному труду и таланту, уважаемые земляки, мы бережно сохраняем в нашей республике мир и согласие. Где бы мы ни работали – на крупном производстве, в поле, на дачном участке или дома – каждый вносит важный личный вклад в общее дело – укрепление благополучия нашей малой родины, а значит, и всего Отечества в целом.

В этот знаменательный день желаем всем крепкого здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть успех сопутствует вам во всех добрых начинаниях на благо России!

Глава Республики Хакасия -

Председатель Правительства Председатель Верховного Совета

Республики Хакасия Республики Хакасия

В.М.Зимин В.Н.Штыгашев

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







