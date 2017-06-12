Нарушенное ураганом электроснабжение в трех районах Хакасии восстановлено

В Таштыпском, Усть-Абаканском, Алтайском районах из-за ураганного ветра вчера электричество отключалось в нескольких населенных пунктах.

В 19:43 восстановлено электроснабжение в селах Анчул, Верх Таштып, Малые Арбаты Таштыпского района. Отключенных потребителей нет. Привлекались силы и средства ОАО Хакасэнерго Таштыпский РЭС (6 человек и 2 единицы техники). В 22:10 восстановлено электроснабжение в Чапаево, Сапогово, Тутатчикове, Шурышеве, Троякове Усть-Абаканского района . Работали сотрудники ОАО Хакасэнерго Усть-Абаканский РЭС (5 человек и 2 единицы техники). Вчера в 23:30 произошло нарушение электроснабжения в селах Подсинее, Кайбалы Алтайского района. Под отключение попало 1683 жилых дома (проживает 4513 человек) и 6 социально значимых объектов: 2 школы, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 2 детских сада. Восстановительные работы вели 4 бригады Белоярского РЭС (12 человек и 5 единиц техники). В 00:45 к электричеству присоединили потребителей села Подсинее. В 06:35 электроснабжение в селе Кайбалы восстановлено в полном объеме, сообщили в пресс-службе МЧС России по РХ.

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