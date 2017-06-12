Нарушенное ураганом электроснабжение в трех районах Хакасии восстановлено

12.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Таштыпском, Усть-Абаканском, Алтайском районах из-за ураганного ветра вчера электричество отключалось в нескольких населенных пунктах.

 

 

В 19:43   восстановлено электроснабжение в  селах  Анчул, Верх Таштып, Малые Арбаты Таштыпского района. Отключенных потребителей нет. Привлекались силы и средства ОАО Хакасэнерго Таштыпский РЭС (6 человек и 2 единицы техники). В 22:10  восстановлено  электроснабжение в  Чапаево, Сапогово, Тутатчикове, Шурышеве, Троякове  Усть-Абаканского  района .  Работали  сотрудники ОАО Хакасэнерго Усть-Абаканский РЭС (5 человек и 2 единицы техники). Вчера в 23:30  произошло нарушение электроснабжения в  селах  Подсинее, Кайбалы  Алтайского района. Под отключение попало 1683 жилых дома (проживает 4513 человек) и 6 социально значимых объектов: 2 школы, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 2 детских сада. Восстановительные работы вели  4 бригады Белоярского РЭС (12 человек и 5 единиц техники). В 00:45  к электричеству  присоединили потребителей  села  Подсинее. В 06:35  электроснабжение в  селе  Кайбалы  восстановлено в полном объеме, сообщили в пресс-службе МЧС России по РХ.

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