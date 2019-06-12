Пиар-директор Алибасова поведал о версии отравления «криминального характера»



Версия об отравлении Бари Алибасова не исключается, но он должен сам подтвердить ее или опровергнуть, сообщил журналистам пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие требованиям и нормам ГОСТа.

Горжанкин уточнил, что во вторник отправил запрос в пресс-службу ведомства, чтобы выяснить, когда будет готова экспертиза.

«Когда она будет готова и нам предоставлена, нами уже будут приняты решения о подаче в суд... Когда Бари Алибасов придет в сознание, будет рассматриваться версия криминального характера. Мы ждем, что он скажет. Может, начнется следствие. Версия (об отравлении) будет рассматриваться серьезно», — цитирует слова Горжанкина РИА Новости.

Сын продюсера Бари Алибасов-младший добавил, что выводы делать можно будет только после того, как его отец окончательно придет в сознание и расскажет, соответствует ли эта версия действительности.

Заслуженный артист России и основатель группы «На-На» Алибасов оказался в реанимации посте того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот», сообщала «Газета.ру». Его доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У продюсера диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

Как сообщали «Известия», семья Алибасова намерена подать в суд на производителя этого средства. Иск подаст его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, поскольку сам он сейчас не в состоянии заниматься этими вопросами. Близкие Алибасова надеются, что иск в суд поможет уберечь других людей, в том числе детей, от таких несчастных случаев.

Во вторник Бари Алибасов вышел из состояния искусственной комы. Как передавал Ридус, продюсер пока не может говорить и имеет проблемы с памятью.



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