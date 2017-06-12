Сегодня глава Хакасии вручил паспорта успешным школьникам

25 достигших 14 лет школьников, имеющих успехи в учебе, науке, творчестве, общественной деятельности, спорте получили сегодня главный гражданский документ из рук Виктора Зимина.

Торжественная церемония проходила в республиканском музейно-культурном комплексе. Взволнованных ребят сопровождали не менее взволнованные родители и педагоги – они тоже герои праздника. Присутствовали также исполняющая обязанности заместителя главы Хакасии Ирина Смолина, исполняющая обязанности министра образования и науки Галина Салата, начальник управления по вопросам миграции МВД по Хакасии Эдуард Фельде.

Глава республики Виктор Зимин перед процедурой вручения паспортов напутствовал новых граждан:

- Сегодня мы отмечаем главный государственный праздник. Это праздник людей разных национальностей, которых объединяет любовь к родине. Символично, что вы получаете главный документ в такой день. В этом зале лучшие: отличники учебы, победители олимпиад, конкурсов, соревнований, лидеры школьных организаций. Вам всего 14 лет, но вы своим трудом уже добились первых побед. Желаю, чтобы во взрослой жизни вы приумножили успехи - в учебе, работе, семье. Будете успешны вы – будет успешна Хакасия. У нас молодая республика – более половины работающих – молодые люди.

Паспорт дает не только права, но и накладывает обязательства и ответственность. Теперь вы – граждане великой страны. Мы многого добьемся, если будем трудиться.

Глава Хакасии поблагодарил родителей и педагогов за воспитание достойных граждан. Патриотическая акция «Мы граждане России» стала в Хакасии традицией. Она проходит несколько раз в году по праздничным датам. За последние годы главный гражданский документ глава Хакасии Виктор Зимин вручил более ста одаренным школьникам.

В детстве хочется скорее повзрослеть, поэтому получения паспорта ребята хотят и ждут.

- Я удивился и обрадовался, когда узнал, что получу паспорт торжественно от главы Хакасии, - рассказал Данила Голубев, учащийся Лицея имени А.Г Баженова из Черногорска.

Данила - победитель республиканского конкурса стихов на английском языке, городского творчества «Технотворчество Хакасии- 2017», активный участник городских конкурсов по здоровому образу жизни. Еще он играет в хоккей.

- Сын с начальной школы участвует в научном конкурсе имени Вернадского. Он интересуется биологией, рассказала мама нового гражданина Наталья Голубева. - Его тема – плесень, которая спасла человечество от туберкулеза. Данила занимал первые – вторые места на уровне города, республики, России. С того момента, когда мы узнали, что Данила будет получать паспорт в такой торжественной обстановке, мы волновались, предвкушали. Прошло все великолепно, торжественно, мне очень понравилось. Сын этот день запомнит на всю жизнь.

Данила Голубев считает, что гражданин России – это человек, который помогает своей стране. А что он может сделать?

- Хорошо учиться в школе, участвовать и побеждать в конкурсах, соревнованиях, радовать родителей.

Анна Алахтаева из Хакасской национальной гимназии – интерната им. Н.Ф Катанова считает, что гражданин, это человек, который соблюдает законы государства. Теперь это и ее обязанность. Аня – отличница, лауреат школьного конкурса пианистов, закончила музыкальную школу. Она - призер олимпиад по русскому языку, математике и истории на региональном и всероссийском уровне. Девушка участвовала во всероссийском социальном проекте «Страна талантов» по русскому языку.

День России – относительно молодой праздник. Многие СМИ накануне этой даты проводят опрос: «Что для вас 12 июня, будете ли отмечать?» 25 школьников – звездочек, которые сегодня получили главный документ, на этот вопрос ответят легко, потому что сегодня, 12 июня, в главный государственный праздник они стали гражданами России.

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