Сегодня глава Хакасии вручил паспорта успешным школьникам

12.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

25 достигших 14 лет школьников, имеющих успехи в учебе, науке, творчестве, общественной деятельности, спорте получили сегодня главный гражданский документ из рук Виктора Зимина.

 

 

   Торжественная церемония проходила в республиканском музейно-культурном комплексе.  Взволнованных ребят сопровождали  не менее взволнованные родители и педагоги – они тоже герои праздника.  Присутствовали также   исполняющая обязанности   заместителя главы Хакасии Ирина Смолина, исполняющая обязанности министра образования и науки  Галина Салата,  начальник управления по вопросам миграции МВД по Хакасии  Эдуард Фельде.

   Глава республики Виктор Зимин  перед процедурой вручения паспортов  напутствовал новых граждан:

- Сегодня мы отмечаем главный государственный праздник. Это праздник людей разных национальностей, которых объединяет любовь к родине. Символично, что вы получаете главный документ в такой день.  В этом зале лучшие: отличники учебы,  победители олимпиад, конкурсов, соревнований, лидеры школьных организаций. Вам всего 14 лет, но вы своим трудом уже добились первых побед. Желаю, чтобы во взрослой жизни вы приумножили успехи -  в учебе, работе, семье. Будете успешны вы – будет успешна  Хакасия. У нас молодая республика – более половины работающих – молодые люди.

   Паспорт дает не только права, но и накладывает обязательства и ответственность. Теперь вы – граждане великой страны. Мы многого добьемся, если будем трудиться.

    Глава Хакасии  поблагодарил родителей и педагогов за воспитание достойных граждан. Патриотическая акция «Мы граждане  России» стала в Хакасии традицией. Она проходит несколько раз в году по праздничным датам. За последние годы   главный гражданский документ   глава Хакасии Виктор Зимин  вручил более ста одаренным школьникам.

    В детстве хочется скорее повзрослеть, поэтому получения паспорта ребята хотят и ждут.

- Я  удивился и  обрадовался, когда   узнал, что получу  паспорт торжественно от главы Хакасии, - рассказал  Данила Голубев,  учащийся  Лицея имени А.Г  Баженова  из Черногорска.

Данила  - победитель республиканского конкурса стихов на английском языке, городского творчества «Технотворчество Хакасии- 2017», активный участник городских конкурсов по здоровому образу жизни. Еще он играет в хоккей.

- Сын с начальной школы участвует  в научном  конкурсе имени Вернадского.  Он интересуется биологией, рассказала  мама  нового гражданина Наталья Голубева. -  Его тема – плесень, которая спасла человечество от туберкулеза.  Данила занимал первые – вторые места на  уровне города, республики, России. С того момента,  когда  мы узнали, что Данила будет получать паспорт в такой торжественной обстановке,  мы волновались, предвкушали. Прошло все великолепно, торжественно, мне очень понравилось. Сын этот день запомнит на всю жизнь.

 Данила Голубев считает, что гражданин России – это человек, который  помогает своей стране.  А что он может сделать?

- Хорошо учиться в школе, участвовать и побеждать  в конкурсах, соревнованиях, радовать родителей.

 Анна Алахтаева  из  Хакасской национальной гимназии – интерната им. Н.Ф Катанова считает, что гражданин, это человек, который  соблюдает законы государства. Теперь это и ее обязанность. Аня – отличница, лауреат школьного конкурса пианистов, закончила музыкальную школу.  Она   - призер олимпиад по   русскому языку, математике и истории на региональном и всероссийском уровне. Девушка участвовала  во всероссийском социальном проекте «Страна  талантов»  по русскому языку.

День России – относительно молодой праздник. Многие  СМИ  накануне этой даты проводят   опрос:  «Что для вас 12 июня, будете ли отмечать?»    25 школьников – звездочек, которые сегодня  получили  главный документ, на этот вопрос ответят легко, потому что сегодня, 12 июня,  в главный государственный праздник  они стали  гражданами России.

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