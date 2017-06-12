Сегодня в Хакасии пройдет финал конкурса «От ыры»

12.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Накануне в Центре культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева состоялся полуфинал III Всероссийского фестиваля-конкурса «От ыры»

 

 

 

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Состязались лучшие исполнители этнической эстрады из девяти регионов России.

 - Сегодня мы отмечаем 25-летие уникального проекта – фестиваля этнической эстрады «От ыры». За это время он завоевал сердца не только зрителей, но и участников, которые приезжают к нам вновь и вновь, а кто-то возвращается даже в статусе члена жюри, - сказала  заместитель министра культуры Хакасии Лариса Киштеева. -  Мы рады, что интерес к нашему фестивалю не угасает.

Подавая заявку на фестиваль «От ыры», музыканты отвечали на 26 вопросов о своей жизни и творчестве.  С этих небольших историй о конкурсантах  начинались их выступления.  Участники фестиваля «От ыры» дважды выходили на сцену, показывая с разных сторон свои вокальные и инструментальные таланты.   Конкурсанты от нашей республики получили высокую оценку. Сегодня  в Драматическом театре  состоится финал и концерт гостей фестиваля «От ыры-2017», сообщает пресс-служба министерства культуры Хакасии.  Помимо  участников конкурса, на сцену выйдут и члены жюри.

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