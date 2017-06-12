Семья учителей из Хакасии по просьбе незнакомых детей переезжает на кладбище циклонов

Учитель английского и математик решили устроиться на работу в одной из сельских школ Таймырского полуострова.

Каждый год директор сельской школы посёлка Волочанка на Таймыре ищет учителей. Приехать на работу соглашались единицы и кадров постоянно не хватало. Руководитель уже и не знал, как заманить специалистов. Помогли ученики, пишет газета "Аргументы и Факты". Дети отчаялись и сами начали искать учителей через Интернет.

"Учителя английского и математики, мы ждём вас. Мы хорошие дети, мы тоже живём в России и хотим хорошее образование. Приезжайте! Директор школы сказал, что зарплата хорошая. Репост необходим. Найдём учителя вместе", — написала на своей страничке ученица 5-го класса.

Через некоторое время директора завалили резюме со всей страны и из-за границы. "Даже из Европы и Израиля написали. Немаловажный фактор - зарплата. В среднем мои педагоги получают 83 000 рублей в месяц. Но я каждый год, как голодный волк, рыскал в поисках п­едагогов. Самая ост­рая проблема была с учителями математики и английского языка. Нам пришло 30 заявок, пришлось устраивать конкурс. Я сразу позвал к себе автора поста в Интернете и её коллег из 5-го класса. И мы начали изучать резюме", — рассказал газете "Аргументы и Факты" директор школы Денис Теребихин.

Директор с детьми решили пригласить на работу молодую семью из Хакасии. Муж - учитель английского, жена - математик. Их маленькому сыну уже нашли место в детском саду. Всего с 1 сентября в сельской школе появятся 5 новых педагогов. Их уже ждут квартиры. Также учителям оплатят дорогу в Волочанку. До­браться в посёлок можно только вертолётом, который летает раз в неделю, и то, если погода позволяет.

Посёлок Волочанка находится в 400 км от Дудинки. Его коренное население - долганы и нгана­саны, всего 600 человек. В школе учатся 77 ребятишек. Смельчаков, решивших переехать на север, ждут испытания климатом. Зима на Таймыре суровая: температуры могут доходить до -62 градусов. Лето короткое и холодное. На Таймыре завершают свою жизнь многие атлантические циклоны, благодаря чему этот регион часто называют кладбищем циклонов. Однако дети надеются, что эти обстоятельства не испугают новых учителей и школьники смогут получить необходимые знания.

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