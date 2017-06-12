В Саяногорске некоторые автоледи предпочитают езду под градусом

Автоинспекторы отмечают, что всё чаще за рулём стали попадаться женщины. Полицейских такая статистика пугает.

Госавтоинспекторы Саяногорска бьют тревогу. Всё чаще пьяными за рулём стали попадаться женщины. Некоторые автоледи совершают правонарушение повторно и привлекаются уже к уголовной ответственности. "Количество пьяных за рулём в городе металлургов меньше не становится, наоборот, число нарушителей растёт. Если раньше нетрезвыми за руль садились в основном мужчины, то сейчас через день мы ловим пьяных автоледи. Для нас это дико", — говорит Вадим Зуев, начальник ОГИБДД по Саяногорску.

Как сообщает "Первое городское", в эти выходные госавтоинспекторы города металлургов вновь отправились в рейд. Ловили не только нетрезвых автолюбителей, но и несовершеннолетних нарушителей. В Саяногорске уже произошло несколько неприятных инцидентов, когда подростки на велосипедах совершали ДТП.

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