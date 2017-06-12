Житель Абакана оштрафован за чтение запрещённой литературы

12.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

По решению суда за массовое распространение сектантской литературы мужчина должен заплатить 2 000 рублей.

В Абакане последователь движения Фалуньгун, которое российские исследователи-синологи определяют, как секту, ответит по статье "Массовое распространение экстремистских материалов" кодекса об административных нарушениях, сообщает "Комсомольская правда" в Красноярске.

В марте на встрече фалуньгунцев у абаканца нашли книгу духовного лидера секты, входящую в федеральный список экстремистских материалов. Этот трактат запрещён Первомайским районным судом Краснодарского края ещё в 2011 году, но сектанты пытаются обжаловать это решение.

Что касается жителя Абакана по решению городского суда он должен заплатить штраф в 2 000 рублей.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
60, за 0,239