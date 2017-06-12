Житель Абакана оштрафован за чтение запрещённой литературы

По решению суда за массовое распространение сектантской литературы мужчина должен заплатить 2 000 рублей.

В Абакане последователь движения Фалуньгун, которое российские исследователи-синологи определяют, как секту, ответит по статье "Массовое распространение экстремистских материалов" кодекса об административных нарушениях, сообщает "Комсомольская правда" в Красноярске.

В марте на встрече фалуньгунцев у абаканца нашли книгу духовного лидера секты, входящую в федеральный список экстремистских материалов. Этот трактат запрещён Первомайским районным судом Краснодарского края ещё в 2011 году, но сектанты пытаются обжаловать это решение.

Что касается жителя Абакана по решению городского суда он должен заплатить штраф в 2 000 рублей.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







