Комплексы «Арена» в Хакасии продолжают зарабатывать миллионы

13.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

За пять месяцев 2017 года комплексы автоматической фиксации выявили почти 40 000 нарушений скоростного режима на дорогах Хакасии.

Комплексы "Арена" продолжают эффективно работать на дорогах Хакасии. За пять месяцев 2017 года сотрудники ГИБДД вынесли 39 982 постановления о нарушениях, зафиксированных с использованием средств автоматической фиксации. Как отмечают в пресс-службе министерства транспорта Хакасии, в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано почти на 9 тысяч нарушений меньше.

В итоге автомобилисты, превышающие скорость, должны заплатить штрафы на общую сумму 19 млн 355 тыс. рублей.

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