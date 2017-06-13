На ЧирЧайаане выступят выпускники Школы-студии МХАТ

2 июля на сцене в драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова выступят выпускники Школы-студии «МХАТ» – театр «Июльансамбль».





Представят молодые актёры программу «Современный концерт». «Июльансамбль» – это самостоятельная театральная компания, выросшая из мастерской художественного руководителя Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ. В спектакле «Современный концерт» не произносится ни одного слова, но рассказывается история всего XX века. Артисты перепевают шлягеры прошлых лет, но музыка в этом спектакле используется как документ времени. Выступление артистов Школы-студии МХАТ состоится в рамках гастрольного тура «Молодой МХАТ – Сибири», сообщили в пресс-службе министерства культуры Хакасии. Театральный проект реализуется благодаря поддержке Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». Билеты на спектакль в продажу не поступают. Пригласительные распределяют Фонд и министерство культуры Хакасии.

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