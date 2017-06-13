На ЧирЧайаане выступят выпускники Школы-студии МХАТ

13.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

2 июля на сцене в драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова выступят выпускники Школы-студии «МХАТ» – театр «Июльансамбль».

 
 

 

 Представят молодые актёры программу «Современный концерт».  «Июльансамбль» – это самостоятельная театральная компания, выросшая из мастерской художественного руководителя Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ.  В спектакле «Современный концерт» не произносится ни одного слова, но рассказывается история всего XX века. Артисты перепевают шлягеры прошлых лет, но музыка в этом спектакле используется как документ времени. Выступление артистов Школы-студии МХАТ состоится в рамках гастрольного тура «Молодой МХАТ – Сибири», сообщили в пресс-службе министерства  культуры Хакасии.  Театральный проект реализуется благодаря поддержке Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». Билеты на  спектакль  в продажу не поступают.  Пригласительные распределяют  Фонд и  министерство культуры Хакасии.

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