На дорогах Хакасии поймали 7 пьяных водителей

Водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, задержали в ходе рейда в Черногорске в минувшие выходные.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Хакасии, во время массовых проверок задержали 7 пьяных водителей в Черногорске. Шести из них грозит административная ответственность, еще одному — уголовная. Грубые и аварийноопасные правонарушения совершали как водители имеющие права, так и никогда их не получавшие, либо ранее лишенные права управления.

Среди задержанных оказался и водитель-повторник. Ночью 11 июня дорожные полицейские задержали на улице Мира ВАЗ-21074. За рулем оказался 39-летний пьяный водитель, который за 4 года трижды привлекался к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также он был лишен права управления на 37 месяцев, подвергнут административным штрафам в сумме 60 тысяч рублей и административному аресту на срок 10 суток.

В этот раз полицейские предложили водителю пройти в присутствии двух понятых освидетельствование на состояние опьянения. Результат — 0,856 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе. Водителю грозит лишение свободы до 2 лет.

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