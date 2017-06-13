Обязательная и добровольная подготовка гражданина к военной службе

Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает:
- получение начальных знаний в области обороны;
- подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций;
- военно-патриотическое воспитание;
- подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата;
- медицинское освидетельствование;
Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает:
- занятие военно-прикладными видами спорта;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а также в военных оркестрах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (военные оркестры);
- обучение на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса;
- обучение по программе военной подготовки в учебных военных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования;
- обучение по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса в военной образовательной организации высшего образования.
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