Обязательная и добровольная подготовка гражданина к военной службе

Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает:

- получение начальных знаний в области обороны;

- подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций;

- военно-патриотическое воспитание;

- подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата;

- медицинское освидетельствование;

Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает:

- занятие военно-прикладными видами спорта;

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а также в военных оркестрах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (военные оркестры);

- обучение на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса;

- обучение по программе военной подготовки в учебных военных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования;

- обучение по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса в военной образовательной организации высшего образования.

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