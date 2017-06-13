Приставы Абакана на два дня переедут на центральный рынок

14 и 15 июня судебные приставы Абаканских структурных подразделений управления проведут акцию «Узнай о своих долгах!».

Приставы Абакана приглашают жителей на центральный рынок, где пройдёт акция «Узнай о своих долгах!». Любой желающий сможет обратиться к судебным приставам и получит информацию о наличии исполнительных производств и, по возможности, оплатить задолженность.

Обратиться за консультацией можно будет с 12:00 до 17:00 у главного входа в МКУ «Абаканский рынок», расположенного по адресу: ул. Тараса Шевченко, д. 63.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







