Старушку в Абакане избавили от порчи и 150 тысяч рублей

Порча, по словам незнакомок, была наведена на деньги и, если от неё не избавиться, все сбережения почернеют. Бабушка поверила.

В полицию обратился внук 85-летней бабушки. Он рассказал, что накануне к пожилой абаканке возле парка "Орлёнок" подошли две незнакомки. Женщины заверили старушку, что на неё наведена порча, если ничего не делать, то все деньги пенсионерки почернеют. Чтобы этого не произошло, нужно принести сбережения и передать их на "очищение".

Бабушка, которая проживает неподалёку, вскоре принесла 149 тысяч рублей и отдала их мошенницам. Женщины пообещали вернуть деньги спустя полтора часа, но на встречу так и не явились.

Возбуждено уголовное дело. Со слов потерпевшей, одной из женщин на вид 40-45 лет, второй – 50-55, европейский тип лица.

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