В Абакане бомбила и легальный таксист устроили драку за пассажиров

Водители вооружились линолеумом и ключом и стали нападать друг на друга. Прохожий снял происходящее на видео.

Драка произошла на остановке у абаканского дворца молодёжи. Водитель такси забрал пассажиров, что, очевидно, не понравилось бомбиле. Легальный извозчик вооружился куском линолеума, а вот частник защищался ключом. Мужчины сделали несколько выпадов, а затем им сделал замечание прохожий. Тогда пыл таксистов поугас. Но бомбила всё же что-то сказал на прощание своему конкуренту. Как утверждают журналисты "НОВОЕ-ТА.РФ", такие потасовки у АДМа совсем не редкость и зачастую от таких конфликтов страдают только пассажиры.

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