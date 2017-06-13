В Абакане иномарка врезалась в скорую

13.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Автолюбители назвали ДТП "глупым": избежать столкновения можно было одним нажатием на педаль тормоза.

На перекрёстке улиц Кати Перекрещенко и Дружбы народов столкнулись иномарка и карета скорой помощи. Спецтранспорт двигался на разрешающий сигнал светофора, а водитель белой легковушки то ли не увидел скорую, то ли подумал, что успеет проскочить. Удар оказался несильным. Пользователи соцсети назвали ДТП "глупым". Видимость на перекрёстке была хорошей, а значит и возможность избежать аварию была.

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