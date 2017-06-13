В Абакане пьяные молодые люди пытались уехать на заглохшем ВАЗе на глазах у полицейских

Поездка оказалась короткой, как только машина завелась и тронулась с места, наряд ДПС остановил весёлую компанию. За руль предусмотрительные абаканцы усадили самого младшего из товарищей.

Утром во дворе дома №41 по улице Крылова в Абакане компания нетрезвых молодых людей пыталась "реанимировать" "шестёрку". Абаканцы пинали автомобиль, толкали со всех сторон. Старания оказались ненапрасными. ВАЗ тронулся с места, но далеко не уехал: наряд ДПС остановил весёлую компанию.

За рулем был 16-летний парень, который сразу начал вести себя неадекватно и агрессивно. Никаких документов у водителя при себе не было (ни водительского удостоверения, ни документов на транспортное средство, ни паспорта). Позже полицейские выяснили данные мамы молодого водителя и отправились к ней.

В это время пьяная "группа поддержки" пыталась своими силами увезти ВАЗ, при этом распивая алкогольные напитки и ведя себя крайне агрессивно. Парням "помог" эвакуатор, который вызвали полицейские.

16-летний же подросток в присутствии матери, прошёл процедуру на выявление состояния опьянения. Прибор показал, что парень сильно пьян. Стоит отметить, что юный водитель 22 ноября прошлого года уже попадался пьяным за рулём.

На этот раз решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Наказание подростку определит суд.

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