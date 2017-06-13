В Абакане возле кафе мужчина ранил двоих одним ножом

Мужчин госпитализировали, а полицейские отправились на поиски злоумышленника, размахивающего ножом на улицах Абакана.

Накануне в пол четвёртого утра от кафе на улице Дружбы народов в больницу увезли двоих мужчин. Оба они были пьяны и ранены в живот ножом. Оказалось, ранения они получили во время уличного конфликта у ночного заведения.

Сотрудники вневедомственной охраны отдела росгвардии по Хакасии по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержали мужчину 1977 года рождения, у него изъят нож, с которым он и напал на абаканцев. Возбуждено уголовное дело. Следователь намерена выйти в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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