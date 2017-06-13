В Абакане закроют для автомобилистов железнодорожный переезд

Речь идёт о переезде по улице Павших коммунаров. Неудобства временные.
15 июня проезд автотранспорта по улице Павших коммунаров в районе нефтебазы будет закрыт с 10:00 до 17:00. Такие ограничения нужны для проведения ремонтных работ. Дорожники обновят переездной настил, нанесут разметку и заменят перила.
На период проведения работ автотранспорту нужно двигаться через железнодорожный переезд по ул. Железнодорожная, об этом сообщает Абаканская дистанция пути красноярского филиала ОАО «РЖД».
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