В Хакасии назначены министры спорта и национальной и территориальной политики

13.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Глава Хакасии предложил должность министра национальной и территориальной политики республики Михаилу Побызакову, а пост министра спорта Сергею Головкину.

Об этом сегодня в своей странице в Инстаграмм сообщил глава Хакасии Виктор Зимин. Новоиспеченным министрам Михаилу Анатольевичу Побызакову и Сергею Николаевичу Головкину глава Хакасии Виктор Зимин пожелал удачи на новом посту. И выразил надежду, что с ними министерства заработают по-новому. Михаил Анатольевич Побызаков занимал должность в администрации главы Хакасии. Сергей Николаевич Головкин около четырёх лет успешно руководил Училищем Олимпийского резерва. Последнее время занимал пост первого заместителя министра спорта РХ.

 

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