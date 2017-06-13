В Хакасии назначены министры спорта и национальной и территориальной политики

Глава Хакасии предложил должность министра национальной и территориальной политики республики Михаилу Побызакову, а пост министра спорта Сергею Головкину.

Об этом сегодня в своей странице в Инстаграмм сообщил глава Хакасии Виктор Зимин. Новоиспеченным министрам Михаилу Анатольевичу Побызакову и Сергею Николаевичу Головкину глава Хакасии Виктор Зимин пожелал удачи на новом посту. И выразил надежду, что с ними министерства заработают по-новому. Михаил Анатольевич Побызаков занимал должность в администрации главы Хакасии. Сергей Николаевич Головкин около четырёх лет успешно руководил Училищем Олимпийского резерва. Последнее время занимал пост первого заместителя министра спорта РХ.

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