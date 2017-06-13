В Хакасии назвали обладателя Гран-при Всероссийского фестиваля «От ыры-2017»

Обладателем Гран-при фестиваля стала группа из Хакасии «Иренек Хан».

Как сообщает пресс-служба министерства культуры РХ, III Всероссийский фестиваль-конкурс этнической эстрады «От ыры» («Песня Огня») завершился гала-концертом в День России на сцене Драматического театра.

Фестиваль «От ыры», проходивший в республике с 10 по 12 июня, стал грандиозным музыкальным событием в мире этнической эстрады. Только лучшие из лучших вышли в этот вечер на сцену. Каждый из конкурсантов с помощью музыки знакомил зрителей со своей самобытной культурой, языком, особенностями национального исполнения.

Всероссийский фестиваль оценивался открытым голосованием. Члены жюри, среди которых музыканты, продюсеры, представители медиасферы, журналисты и победители прошлых конкурсов «От ыры» (председатель – президент Международного телевизионного конкурса эстрадной песни «Восточный базар», заместитель Министра культуры Республики Крым Исмет Заатов), после каждого концертного номера поднимали таблички с баллами - от 5 до 10. Призовые места фестиваля этнической эстрады распределились следующим образом:

- диплом III степени – Айдыс Араптан (Республика Тыва);

- диплом II степени – Ильгиз Шайхразиев (Республика Татарстан);

- диплом I степени – дуэт Ольги Васильевой и Саяны Сабуровой (Республика Хакасия);

- лауреат III степени – Халиса Аблаева (Республика Крым);

- лауреат II степени – Вардуи Диланян (Республика Крым);

- лауреат I степени – Тимур Рамазанов (Республика Башкортостан).

Главную награду из рук исполняющей обязанности министра культуры республики Светланы Окольниковой получила группа «Иренек Хан», которая завоевала право представлять республику, став обладателем Гран-при на Республиканском фестивале «От ыры» в 2016 году.

- От имени Главы Хакасии Виктора Зимина я благодарю всех представителей нашей республики, которые отстаивали честь своего региона на этом празднике таланта – спасибо вам огромное, - сказала в завершение Светлана Окольникова. – Но еще большее спасибо Виктор Михайлович просил передать всем гостям, которые сегодня, в День России, приехали к нам выступать на хакасской сцене, чтобы вместе с нами отметить этот великий праздник и подарить культуру своего народа нашему зрителю! И, конечно же, спасибо тем, кто сделал этот замечательный фестиваль - организаторам, членам жюри, компании «РТС», которая обеспечила прямую трансляцию Гала-концерта «От ыры». Но главные слова благодарности я адресую идейному вдохновителю фестиваля, его продюсеру – Герману Танбаеву!

Также были вручены и дополнительные награды: приз зрительских симпатий получил Алексей Казыгашев из Хакасии, специальный приз «Надежда» достался Арюне Нимаевой из Бурятии, спецпризом «Шелковый путь» была награждена группа из Тывы «Ак чаян» («Белый дар»).

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







