В Хакасии Сергей Головкин из замов перешел в министры

Его кандидатуру на должность министра спорта Хакасии сегодня согласовал глава республики Виктор Зимин.







В пресс-службе минспорта представили послужной список нового министра. Сергей Головкин получил в ХГУ два высших образования, по специальности учитель математики и информатики и юрист. Общий стаж работы 18 лет. Около пяти лет успешно руководил Училищем (Техникумом) Олимпийского резерва РХ. Последнее время занимал пост первого заместителя министра спорта РХ. Имеет нагрудный знак МЧС России «Участнику ликвидации ЧС», 2014 год.

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