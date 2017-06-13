Жителей Хакасии обучат коммунальной «азбуке» 

13.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В республике Фонд капремонта подключился к всероссийскому проекту «Школа грамотного потребителя».

 Помочь собственникам квартир разобраться в своих правах и обязанностях, жилищном законодательстве и платёжных документах, дать ответы на самые актуальные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – это основные задачи, стоящие перед проектом «Школа грамотного потребителя». Масштабная программа заработает по всей стране. В Хакасии к обучению жителей коммунальной «азбуке» уже подключились профильные организации, такие, как государственная жилищная инспекция, республиканская противопожарная служба, Фонд капитального ремонта. Планируется, что первый совместный приём граждан под эгидой «Школы грамотного потребителя» состоится в Саяногорске в июле, сообщили в пресс-службе минстроя РХ.

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