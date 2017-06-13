Жители пансионата ветеранов в Абакане просят остановку

13.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

За помощью люди обратились к уполномоченному по права человека в Хакасии.

Коллективное обращение инвалидов и престарелых жителей Абаканского пансионата ветеранов поступило к уполномоченному в конце апреля. Люди просили оборудовать остановку с противоположной стороны дороги от здания пансионата по улице Белоярской. Омбудсмен организовал встречу представителей администрации Абакана, сотрудников ГИБДД и самих жителей пансионата.

Представители ГИБДД одобрили организацию остановки непосредственно напротив центрального входа на территорию пансионата. Планируется, что следующим этапом будут внесение  изменений в  проектную документацию, позволяющие оборудовать автобусную остановку в удобном для жителей учреждения месте. 

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