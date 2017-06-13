Жители Хакасии могут добровольно готовиться к военной службе

13.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В военном комиссариате Абакана пояснили, по закону, военная подготовка гражданина может быть обязательной и добровольной.

Обязательно призывник должен получить начальные знания в области обороны, пройти подготовку по основам военной службы в образовательных организациях среднего звена, подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата. Кроме того, гражданин обязан пройти медосвидетельствование, а также посетить военно-патриотические занятия.

Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает занятие военно-прикладными видами спорта, обучение по дополнительным общеобразовательным программам, подготавливающим к военной или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а также в военных оркестрах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Также желающие могут обучиться на военной кафедре по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, усвоить программу военной подготовки в учебных военных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

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