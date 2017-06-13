Жительница Черногорска обворовала коллегу

13.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Злоумышленница воспользовалась беспечностью женщины и похитила деньги и ювелирные украшения на общую сумму 30 000 рублей.

Сотрудница одного из предприятий Черногорска обнаружила, что кто-то похитил у неё из кабинки деньги и ювелирные украшения. женщина обратилась в полицию. Оказалось, что владелица имущества сама косвенно спровоцировала кражу, она оставила ключ в замке рабочей кабинки.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Черногорску выяснили, что к хищению причастна 34-летняя работница этого же предприятия. Злоумышленница не успела распорядиться похищенным. Возбуждено уголовное дело, женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.

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