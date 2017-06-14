﻿Вневедомственные охранники задержали угонщика в Абакане

Злоумышленник угнал "шестёрку", но долго кататься на ней не смог. Пришлось писать явку с повинной.

Ночью житель Абакана обнаружил, что со двора пропал его ВАЗ-2106. мужчина сразу же обратился в полицию. Наружные наряды росгвардии и полиции получили ориентировку на автомобиль. Через некоторое время сотрудники вневедомственной охраны старший сержант Евгений Макеев и прапорщик Александр Мурашко заметили в районе кольца по улице Абаканская легковушку, подходящую под описание ориентировки.

Сотрудники росгвардии блокировали автомобиль и задержали злоумышленника, управлявшего транспортным средством. Водителем оказался 18-летний абаканец. Он признался в угоне и написал явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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