«Оглахты» и «Сундуки» самые популярные места для экскурсий в Хакасии

14.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Самые популярные экскурсии определил туринфоцентр Хакасии на основе интересов своих посетителей.

Летний туристический сезон в Хакасии стартовал в конце апреля. В туринфоцентре Хакасии отмечают, что наибольший интерес вызывает экскурсия на участок «Оглахты» заповедника «Хакасский». Кроме того, большим интересом пользуются экскурсии в музей-заповедник «Сундуки», посещение смотровой площадки Саяно-Шушенской ГЭС и двухдневный тур на Ивановские озера.

Особый интерес у посетителей центра вызывают национальные праздники и народные гуляния, которые проходят в республике. Например, праздник Солнца в музее под открытым небом «Усть-Сос» и дни открытых дверей на объектах туристского показа.

 

 

 

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